شاهد: مصرع حاكمة ولاية مكسيكية وزوجها في تحطم مروحية
وتوفي عدد من ساسة المكسيك في حوادث طائرات في السنوات الماضية من بينهم وزراء داخلية اتحاديون في الفترة من عام 2008 إلى 2011.
- وسائل إعلام محلية قالت إن مارثا إريكا ألونسو، وهي أحد رموز المعارضة والحاكمة الجديدة لولاية بويبلا، وزوجها السناتور رفاييل مورينو وهو حاكم سابق لنفس الولاية، لقيا حتفهما عندما تحطمت الطائرة، أمس الإثنين، في مكان ليس ببعيد عن بويبلا سيتي عاصمة الولاية.
En lo personal, mi más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso. Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas; decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia— Andrés Manuel (@lopezobrador_) ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨
- الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تعهد على "تويتر" بالتحقيق في أسباب الحادث، والتوصل لحقيقة ما حدث، وكتب "أتقدم بأحر التعازي الى أقارب السيناتور رافييل مورينو فالي وزوجته حاكمة ولاية بويبلا مارثا أريكا ألونسو".
- وزير الخارجية مارسيلو إبرارد قال على "تويتر": "لقد قلت مرحبًا لمورينو في مجلس الشيوخ قبل أيام قليلة. من واتته منا الفرصة لمعرفتهما يشعر بالحزن والألم".
Lamento profundamente el fallecimiento de Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso. Al primero lo saludé en el Senado apenas hace unos días . Tristes y consternados quienes tuvimos la oportunidad de conocerles.— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨
- من غير الواضح ما إذا كان الطيار قد لقي مصرعه ولا السبب وراء تحطم المروحية أو ما إذا كان هناك أشخاص آخرون على متن الطائرة.
- وسائل إعلام محلية رجّحت أن الطيار وشخصًا آخر قتلا أيضًا في حادث تحطم الطائرة في منطقة سانتا ماريا كورونانغو في بويبلا.
Mexican authorities confirm that Martha Erika Alonso, governor of Puebla and her husband, senator and former governor Rafael Moreno Valle, just died in a helicopter crash. They were both from the conservative PAN party and she became governor in recent very contested elections. pic.twitter.com/aa1DydAfQO— 𝓐𝓷𝓭𝓪𝓵𝓪𝓵𝓾𝓬𝓱𝓪 (@Andalalucha) ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨
- صور بثها التلفزيون أظهرت بقايا الطائرة وهي مشتعلة وعمودًا من الدخان وأشخاصًا في موقع الحادث على ما يبدو، كما انتشر مقطع على الإنترنت يشير إلى لحظة تحطم الطائرة.
- مارثا كانت عضوًا بحزب العمل الوطني وهو من أحزاب يمين الوسط، وقد شغلت منصب حاكمة ولاية بويبلا أوائل الشهر الجاري بعد انتخابات محلية.
- زوجها مورينو كان حاكمًا لنفس الولاية من عام 2011 إلى عام 2017 وترأس حزب العمل الوطني في مجلس الشيوخ.
- مارثا أدت اليمين القانونية كحاكمة للولاية في 14 ديسمبر/كانون الأول بعد معركة انتخابية حامية جرت في يوليو/تموز الماضي، وأعلنت بعدها محكمة انتخابية فوزها.
- هي أول امرأة تتولى هذا المنصب في ولاية بويبلا في وسط المكسيك، بينما شغل زوجها منصب الحاكم من عام 2011 حتى 2017.
- وفق الدستور المحلي فإن على نواب الولاية تعيين حاكم انتقالي للولاية والدعوة إلى انتخابات فرعية في مهلة أقصاها خمسة أشهر.