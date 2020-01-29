شاهد: مشرفة تعتدي بالضرب المبرح على فتاة داخل دار أيتام
ويظهر في المقطع امرأة وهي تعتدي بالضرب على فتاة مراهقة بعصا غليظة حتى أوقفتها مجموعة من الفتيات وحالوا بينها وبين الفتاة .
وتفاعل مصريون مع الفيديو مهاجمين هذه المرأة، ونددوا بما أقدمت عليه،في حين ردت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، على انتشار الفيديو ببيان على حسابها الرسمي على تويتر، أعلنت فيه إقالة إدارة الدار الذي حدثت فيه الواقعة وتعيين إدارة أخرى.
وأضافت الوزارة أن المعتدية هي رئيسة مجلس إدارة الدار السابقة، و أنه تم تحرير محضر ضدها لاعتدائها على نزيلة الملجأ.
🔴 عاجل.. القباج تقيل مجلس إدارة نهر الحياة وتعين مجلس جديد— وزارة التضامن الاجتماعي (@MOSS_Egypt) January 28, 2020
قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الموافقة على تغيير مجلس إدارة جمعية نهر الحياة برعاية الأيتام بالعاشر من رمضان وتعيين مجلس جديد لإدارة الجمعية والإشراف على أنشطها.. يتبع pic.twitter.com/WcZlm7IaDx
يجب ان تتحول هذه الحادثة الي قضية رأي عام وتحال القضية الي النائب العام فورا وياخذ كل ذي حق حقه . ا.د وتتعامل بهذه الوحشية وتقوم بتعذيب النزلاء ،،،،— Jassim Hasan (@jassim1971hasan) January 28, 2020
دار الأيتام بيحصل فيها كوارث من زمان وده اللى بيتصور وبيخرج للنور بس— 🅰️hmed Essa💻 (@AhMeDeS49741623) January 28, 2020
-ربنا ينتقم من الست دى دنيا وآخره
#دار_أيتام_نهر_الحياة_للبنات— Riri (@cryforhellp) January 28, 2020
ياجماعه لوسمحتوا ارفعوا الهاشتاج دا وبأي حق الست دي تاخد شهادة تقدير وهي بتعمل كدا ! https://t.co/jUcPmM69lv pic.twitter.com/lKiiqGmS7J
اي حد ياخذ الفيديو ده وبلاغ على النائب العام ، دي جريمه في حق يتيم💔— happy face (@aboush23) January 28, 2020
هاي دكتوره في التربية والصحة النفسيه؟؟؟ طيب والله هي اللي بحاجة لتربية ودكتور نفسي لانه مافي وحده عاقلة بتعمل هالشي الله يكسر لا يشل ايدها من شان تعرف ان لله حق— Safaa Alamro (@SafaaAlamro) January 29, 2020
#دار_أيتام_نهر_الحياة_للبنات— Riri (@cryforhellp) January 28, 2020
في الصحة النفسية ...؟ من انهي ناحيه بالضبط؟؟ pic.twitter.com/hwjQbxFCRH