السبت 19 أغسطس 2017 11:13
شاهد: مشجع بيسبول يوجه ضربة مفاجئة لمصور
وجه أحد المشجعين ضربة مفاجئة لمصور خلال مباراة في الدوري الأمريكي للبيسبول.
فخلال المباراة التي جمعت بين بوسطن ريد سوكس وبين سانت لويس كاردينالز، قرر منظمو المباراة اختيار غوردان لياندر مشجع ريد سوكس والذي تعافى مؤخرا من مرض السرطان لرمي كرة البداية.
ولكن يبدو أن رمية لياندر ضلت طريقها وذهبت بقوة لتصيب أحد المصورين، الذي كان يلتقط صورا للياندر، وتصطدم به في مكان حساس.
وبدا الإحراج والضيق على لياندر، الذي حاول الجميع التخفيف ورفع الحرج عنه.
المصدر
اسوشيتد برس
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