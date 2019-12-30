الاثنين 30 ديسمبر 2019 23:01
شاهد: مشجع أهلاوي يبدع في تقليد المعلق المصري علي محمد علي
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع لفريق الأهلي المصري أثناء تقليده صوت المعلق الرياضي في قنوات بي إن سبورت، علي محمد علي.
وجاء تقليد المشجع الأهلاوي للمعلق الشهير خلال مباراة النادي الأهلي مع نادي بلاتينيوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا، أول أمس السبت.
وفاز الأهلي على الفريق الزيمبابوي بهدفين مقابل لا شيء.
والمعلق علي محمد علي من مواليد محافظة سوهاج، جنوبي مصر، وصاحب صوت مميز اشتهر به بين محبي كرة القدم المصرية والعربية.
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية