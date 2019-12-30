مصر
الاثنين 30 ديسمبر 2019 23:01

شاهد: مشجع أهلاوي يبدع في تقليد المعلق المصري علي محمد علي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع لفريق الأهلي المصري أثناء تقليده صوت المعلق الرياضي في قنوات بي إن سبورت، علي محمد علي.

وجاء تقليد المشجع الأهلاوي للمعلق الشهير خلال مباراة النادي الأهلي مع نادي بلاتينيوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا، أول أمس السبت.
وفاز الأهلي على الفريق الزيمبابوي بهدفين مقابل لا شيء.
والمعلق علي محمد علي من مواليد محافظة سوهاج، جنوبي مصر، وصاحب صوت مميز اشتهر به بين محبي كرة القدم المصرية والعربية.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
تقليد الأصوات
علي محمد علي
الأهلي المصري

اقرأ أيضا

Thumbnail
خسائر في البورصة السعودية بسبب أسهم البنوك
Thumbnail
شاهد: لحظة استهداف قوات حفتر وقتل 10 من أفرادها

الأكثر قراءة

  1. خسائر في البورصة السعودية بسبب أسهم البنوك
  2. شاهد: لحظة استهداف قوات حفتر وقتل 10 من أفرادها
  3. نهب وتهريب واتجار بالبشر.. كيف يمول حفتر حربه على طرابلس؟
  4. شاهد: أنطونيو محمد.. أوفى بوعده لابنه المتوفى ثم انفجر بالبكاء
  5. شاهد: مشجع أهلاوي يبدع في تقليد المعلق المصري علي محمد علي