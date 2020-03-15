شاهد: مشاهير يوضحون الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي للوقاية من كورونا
وخاض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، التحدي ونشر مقطع فيديو له وهو يغسل يديه على تويتر.
Gianni Infantino joins @DrTedros in @WHO #SafeHands Challenge. Practical actions protect & promote the health of all people. We must act now. Be prepared & ready to kick out #COVID19. Gianni challenges @alexmorgan13 @alexscott @didierdrogba @Kaka @NiallOfficial & YOU to join in. pic.twitter.com/6zSnaVVXDD— FIFA.com (@FIFAcom) March 14, 2020
كما دخل عدد من لاعبي كرة القدم العالميين التحدي مثل حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي أليسون بيكر، الذي نشر فيديو على تويتر أيضًا وهو يغسل يديه بالماء والصابون.
#COVID19 @DrNataliaBecker and I are happy to answer @DrTedros call to join @WHO 's #SafeHands challenge.— Alisson Becker (@Alissonbecker) March 14, 2020
I challenge @mterstegen1 @tsilva3 @filipeluis pic.twitter.com/ClUS0T1ZaF
وكذلك فعل كل من لاعب باريس سان جرمان الفرنسي تياغو سيلفا، ولاعب فلامينغو البرازيلي فيليبي لويس، والألماني تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني.
وشاركت اليونسيف فيديو رقصة غسل اليدين لشابين من فيتنام يشرحان الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي، وقالت المنظمة الأممية إنها "أحبت الرقصة كثيرا مذكرة بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون للوقاية من كورونا".
We love this handwashing dance from Vietnamese dancer, Quang Đăng.— UNICEF (@UNICEF) March 3, 2020
Washing your hands with soap and water is one of the first steps to protect yourself from #coronavirus. pic.twitter.com/lmXLbR3hZa
وعلى أنغام الموسيقى الكلاسيكية خاض الممثل الإيراني دانيال خير خواه التحدي، على إنستغرام. وعلق "لا تنس فقط أن تفرك يديك جيدًا".
. طریقه درست شستن دستها در موقعیت بحران، به بیان رهبر ارکستر سمفونیکِ شویندگان بلا... . Proper way to wash your hands . پ.ن: جدی بگیریم!! همه... . #کرونا #کروناویروس #کرونا_ویروس #پیشگیری #شمال_نرویم . . #coronavirus #corona
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كما بدأت المطربة الأمريكية غلوريا غاينور بتحدٍ لأغنيتها الشهيرة "I WILL SURVIVE" لتشجيع غسل الأيدي لمكافحة انتشار كورونا.
ونشرت غلوريا أغنيتها على موقع تيك توك وهي تغسل يديها.
وكان مدير منظمة الصحة العالمية قد نشر فيديو قصيرًا شرح خلاله خطوات غسل الأيدي مشددًا ضرورة وضع ما يكفي من الصابون وفرك اليدين وبين الأصابع وتحت الأظافر لمدة 20 ثانية على الأقل.
وبعد الانتهاء يجب تنشيف اليدين بمنديل وغلق صنبور الماء أيضًا بمنديل. أو تعقيم اليدين بمطهر يحتوي على نسبة معينة من الكحول تكفي لقتل الفيروسات.
وخاطب مدير المنظمة العالم بخوض تحدي غسل اليدين من أجل نشر الوعي حول أهمية غسلهما بطريقة سليمة وفعالة في مواجهة كورونا الذي أودى بحياة 5800 شخص حول العالم.
There are simple things we each must do to protect ourselves from #COVID19, including 👐 washing with 🧼 & 💦 or alcohol-based rub.— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 13, 2020
WHO is launching the #SafeHands Challenge to promote the power of clean 👐 to fight #coronavirus.
Join the challenge & share your 👐 washing video! pic.twitter.com/l7MDw1mwDl