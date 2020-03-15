فيروس كورونا
الأحد 15 مارس 2020 13:57

شاهد: مشاهير يوضحون الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي للوقاية من كورونا

أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، يخوض تحدي غسل اليدين
مواقع التواصل
بعد إطلاق مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الجمعة، مبادرة غسل اليدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اشتعل التحدي على منصات التواصل عالميا واجتذب المشاهير.

وخاض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، التحدي ونشر مقطع فيديو له وهو يغسل يديه على تويتر.

كما دخل عدد من لاعبي كرة القدم العالميين التحدي مثل حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي أليسون بيكر، الذي نشر فيديو على تويتر أيضًا وهو يغسل يديه بالماء والصابون.

وكذلك فعل كل من لاعب باريس سان جرمان الفرنسي تياغو سيلفا، ولاعب فلامينغو البرازيلي فيليبي لويس، والألماني تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني.

وشاركت اليونسيف فيديو رقصة غسل اليدين لشابين من فيتنام يشرحان الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي، وقالت المنظمة الأممية إنها "أحبت الرقصة كثيرا مذكرة بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون للوقاية من كورونا".

وعلى أنغام الموسيقى الكلاسيكية خاض الممثل الإيراني دانيال خير خواه التحدي، على إنستغرام. وعلق "لا تنس فقط أن تفرك يديك جيدًا".

كما بدأت المطربة الأمريكية غلوريا غاينور بتحدٍ لأغنيتها الشهيرة "I WILL SURVIVE" لتشجيع غسل الأيدي لمكافحة انتشار كورونا.

ونشرت غلوريا أغنيتها على موقع تيك توك وهي تغسل يديها.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية قد نشر فيديو قصيرًا شرح خلاله خطوات غسل الأيدي مشددًا ضرورة وضع ما يكفي من الصابون وفرك اليدين وبين الأصابع وتحت الأظافر لمدة 20 ثانية على الأقل.

وبعد الانتهاء يجب تنشيف اليدين بمنديل وغلق صنبور الماء أيضًا بمنديل. أو تعقيم اليدين بمطهر يحتوي على نسبة معينة من الكحول تكفي لقتل الفيروسات.

وخاطب مدير المنظمة العالم بخوض تحدي غسل اليدين من أجل نشر الوعي حول أهمية غسلهما بطريقة سليمة وفعالة في مواجهة كورونا الذي أودى بحياة 5800 شخص حول العالم.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
كورونا
غسل اليدين
غسل الأيدي

اقرأ أيضا

Thumbnail
كورونا.. لهذه الأسباب يجب الإقلاع عن التدخين فورا
Thumbnail
وقف التداول بالبورصة المصرية وخسارة الأسهم 1.9 مليار دولار
Thumbnail
أرباح أرامكو تهبط 23 مليار دولار في 2019
Thumbnail
هل تنجح خطة "مناعة القطيع" البريطانية في هزيمة كورونا؟
Thumbnail
إسبانيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة كورونا.. وفرنسا: الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة

الأكثر قراءة

  1. كورونا.. لهذه الأسباب يجب الإقلاع عن التدخين فورا
  2. وقف التداول بالبورصة المصرية وخسارة الأسهم 1.9 مليار دولار
  3. أرباح أرامكو تهبط 23 مليار دولار في 2019
  4. هل تنجح خطة "مناعة القطيع" البريطانية في هزيمة كورونا؟
  5. شاهد: مشاهير يوضحون الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي للوقاية من كورونا