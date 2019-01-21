لبنان
الاثنين 21 يناير 2019 09:54

شاهد: مسيرة سيارات ببيروت تشكر أمير قطر على إنجاح القمة العربية

جابت مسيرة عفوية بالسيارات شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الأحد، في بادرة شكر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، على مساهمته في إنجاح القمة العربية الاقتصادية.
مسيرة عفوية:
  • موكب السيارات الذي انطلق على هامش مشاركة أمير قطر في القمة العربية ببيروت، رفع صور الأمير تميم وأعلام قطر ولبنان، ولافتات الشكر والأخوة، بالإضافة إلى أغنيات قطرية صدحت خلال المسيرة عبر مكبرات الصوت.
  • مع إعلان مشاركة أمير قطر في القمة العربية، تفاعل ناشطون لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودشنوا هاشتاج #شكرا_قطر، مرحبين بمشاركة الأمير تميم في القمة التي اعتذر عدد من الرؤساء في الأيام الأخيرة عن عدم حضورها من دون تقديم أسباب واضحة.
الأمير تميم يغرّد:
  • في وقت سابق، أعرب أمير قطر عن سعادته بالمشاركة في القمة، كاشفًا عن أن "الحرص على العمل العربي المشترك" كان وراء مشاركته فيها.
  • الأمير تميم غردّ على تويتر قائلًا "سعدت بمشاركتي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. كان قراري المشاركة طبيعيًا من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك، في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا".
القمة العربية الاقتصادية:
  • الرئيس اللبناني ميشال عون، افتتح في بيروت، أعمال الدورة الرابعة للقمة، وقال إن القمة تبحث معالجة آثار الأزمات التي تمر بها منطقتنا على الاقتصاد، معربًا عن أسفه لعدم حضور الزعماء.
  • لم يحضر القمة سوى 3 فقط من الزعماء العرب هم: أمير قطر، الزعيم الخليجي الوحيد المشارك في القمة، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ورئيس البلد المستضيف ميشال عون، في حين اعتذر غالبية الزعماء العرب عن الحضور.
  • أُعلن خلال القمة عن مبادرة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لإنشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال قدره 200 مليون دولار بمشاركة القطاع الخاص.
  • قطر أعلنت عن تبرعها بـ50 مليون دولار لصالح المبادرة الكويتية.
  • القمة دعت في بيانها الختامي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء الحالية بدول العالم العربي، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المواتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم، لاسيما فيما يتعلق بأوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
المصدر
الجزيرة مباشر
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