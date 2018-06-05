الثلاثاء 5 يونيو 2018 22:58
شاهد: مسيرة بالدراجات النارية والسيارات تضامنا مع قطر
نظم أعضاء مركز قطر للدراجات النارية "بطابط"، مسيرة حاشدة بدراجاتهم النارية والسيارات تضامنا مع دولة قطر بمناسبة مرور عام على بدء الحصار.
وشارك في المسيرة المئات من المواطنين والمقيمين، وبدأت الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش) باتجاه كورنيش الدوحة.
وجابت المسيرة أرجاء كورنيش الدوحة، وحمل الدراجون أعلام قطر مرتدين ملابس تحمل صورة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد.
المصدر
الجزيرة مباشر
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