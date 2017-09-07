الخميس 7 سبتمبر 2017 20:42
شاهد: مسن ألماني يحطم محطة وقود بسيارته
فقد عجوز ألماني السيطرة على سيارته واصطدم عدة مرات بمحطة تزود بالوقود مسببا خسائر تقارب 50 ألف يورو (60 ألف دولار).
وقالت الشرطة إن السائق البالغ من العمر 77 عاما، والذي اصطدم بمتجر للتسوق بالمحطة أربع مرات وصدم سيارة فان قبل أن يوقفه برادان في المتجر، ربما أخطأ في استخدام دواسة الوقود بدل المكابح.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السائق نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات طفيفة عقب الواقعة التي حدثت الأربعاء في بلدة فندلينغن على بعد 30 كيلومترا جنوب شرقي شتوتغارت.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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