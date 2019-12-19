روسيا
الخميس 19 ديسمبر 2019 21:42

شاهد: مسلح يقتل 3 أشخاص قرب الاستخبارات الروسية

قتل 3 أشخاص في إطلاق نار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي في العاصمة موسكو
غيتي
قتل 3 أشخاص، الخميس، في إطلاق نار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي في العاصمة موسكو.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن شهود عيان أن شخصا مجهولا فتح النار من سلاح رشاش، بالقرب من المبنى.

وأضافت أن إطلاق النار أسفر عن مقتل 3 أشخاص، دون توضيح هويتهم.

وقال شاهد عيان: "سمعنا صوت إطلاق رصاص وصراخا، وتم دفع الناس من الشارع إلى داخل المباني المجاورة لحمايتهم".

ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل، كما لم يرد تعليق رسمي حتى الآن.

تحييد مطلق النار

وأعلنت السلطات الروسية، الخميس، عن تحييد مسلح أطلق النار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي في العاصمة موسكو.

وذكر مركز العلاقات العامة التابع للهيئة أنه يجري حاليا التحقق من هوية مطلق النار، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأكد المركز سقوط قتلى وجرحى جراء إطلاق النار، دون تحديد أرقام.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) أنه تم إطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على إطلاق النار، حسب المصدر نفسه.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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