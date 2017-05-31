بيرو
الأربعاء 31 مايو 2017 14:13

شاهد: مسعفون يتسببون في سقوط فتاة حامل مرتين

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات صادمة لمسعفين يتسببون في سقوط مراهقة حامل مرتين متتاليتين أثناء نقلها من سيارة الإسعاف إلى المستشفى بمدينة هوانكايو في بيرو.

ورصد أحد المارة اللقطات المروعة التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، وظهر فيها مسعفون يرفعون الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عامًا، من سيارة الإسعاف لوضعها فوق نقالة أمام مستشفى " كارمن مانويل"، إلا أن أحدهم فقد السيطرة على النقالة فاستدارت لتقع الفتاة على مصطدمة بالأرض.

وسرعان ما عاود رجال الإسعاف رفعها ووضعها مرة أخرى على السرير النقال، وحاول أحدهم تثبيت أرجل النقالة إلا أنه فقد قبضته للمرة الثانية، لتسقط الفتاة مرة أخرى ويبدو أنها فقدت الوعي في تلك المرة.

وقال مدير مستشفى "كارمن مانويل"، أدريان أكوستا، إن الفتاة موجودة في وحدة العناية المركزة، وقد وضعت طفلها بولادة قيصرية دون أية مشكلات.

وذكرت وسائل الاعلام المحلية أن الفتاة انتظرت داخل سيارة الاسعاف أكثر من 40 دقيقة، لأن الطواقم الطبية رفضت استقبالها رغم خطورة حالتها، بينما نفى السيد أكوستا هذه الادعاءات وقال إن المريضة عوملت وفقا للبروتوكول.

المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب
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