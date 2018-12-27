الخميس 27 ديسمبر 2018 13:57
شاهد: مسدس لعبة يتسبب باعتقال فردين وإخلاء مطار فرنسي
اعتقلت شرطة باريس، أمس الأربعاء، شخصين لإثارتهما الفزع داخل مطار شارل ديغول، أكبر مطارات فرنسا، إثر حملهما لعبة على شكل مسدس، ما أدى لإخلاء جزئي وتأجيل بعض الرحلات.
Aeroport CDG terminal 2AC. Établissement d’un périmètre de sécurité temporaire afin de permettre une levée de doute sur une suspicion d'objets non autorisés. Situation maîtrisée. Plus d’informations à venir sur l’actualité des vols.— Paris Aéroport (@ParisAeroport) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
تصريحات المتحدث باسم المطار:
- الشرطة اعتقلت شخصين عند الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (7:30 بتوقيت غرينتش)، كانا يحملان لعبة على شكل مسدس في المطار في باريس أمس.
- تم فرض طوق أمني لمدة 45 دقيقيه على المطار كإجراء احترازي.
- تم إخلاء إحدى صالات الركاب بشكل مؤقت، إثر حالة الفزع التي أصابت الركاب.
- تم تأجيل رحلات طيران (لم يحدد عددها) وعمليات أخرى في قاعة الركاب على خلفية الإجراء الاحترازي.
l’aéroport charles de gaulle après la fausse alerte pic.twitter.com/0mSXRsdkCq— 🌹 (@riptys) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
وتبقى فرنسا على حالة تأهب مرتفعة منذ أن تعرضت لهجمات نفذها مسلحون في عام 2015، تلاها عدد من الهجمات المتفرقة، كان أحدثها مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار داخل سوق عيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ، في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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