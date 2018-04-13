فلسطين المحتلة
الجمعة 13 أبريل 2018 11:29

شاهد: مستوطنون يهود يحرقون مدخل مسجد في الضفة الغربية

أحرق مستوطنون يهود (الجمعة) مدخل مسجد في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وخطوا شعارات معادية للعرب والمسلمين.

وأظهر فيديو لكاميرا مراقبة مجموعة من المستوطنين وهي تهاجم مدخل المسجد كما أقدموا على إحراقه.

وقال يوسف ديرية الناشط في مقاومة الاستيطان إن "مجموعة من المستوطنين هاجموا بلدة عقربا (جنوبي نابلس)، وأضرموا النار في مدخل مسجد الشيخ سعادة".

وأضاف أن "المستوطنين خطوا شعارات معادية للعرب والمسلمين باللغة العبرية على جدران المسجد، منها "الموت للعرب".

وأشار أن "يقظة السكان حالت دون حرق المسجد بشكل كامل".

ويسكن في محيط مدينة نابلس نحو 40 ألف مستوطن في 39 مستوطنة وبؤرة استيطانية يشنون اعتداءات بحق السكان والحقول والممتلكات.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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فلسطين المحتلة
الضفة الغربية
مسجد
مستوطنون
متطرفون يهود
نابلس
إحراق مسجد

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