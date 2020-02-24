شاهد: مستوطنون يهرعون للملاجئ خوفا من صواريخ غزة
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صافرات الإنذار دوّت ظهر اليوم، في مستوطنات "غلاف غزة"، في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية من القطاع المحاصر.
لحظة قصف طائرات الاحتلال لموقع حطين غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.#GazaUnderAttack #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/klLWytlOwC— محمد الداية #فلسطين 🇵🇸 (@MOHAMMEDDDAYA1) February 24, 2020
وأظهر مقطع مصور لحظة هرع مستوطني "غلاف غزة" نحو الملاجئ للاختباء بعد سماع دوي صافرات الإنذار، فيما سمعت أصوات انفجارات ناجمة عن محاولة القبة الحديدية اعتراض قذائف صاروخية أطلقت من القطاع.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إن 14 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، سقط عدد منها في مستوطنات "سديروت، وشاعر هنيغيف، والنقب"، فيما اعترضت "القبة الحديدية" 12 منها.
#عاجل متابعة للإنذارات وبعد التدقيق في المعطيات فالحديث عن إطلاق ١٤ قذيفة صاروخية من قطاع #غزة نحو #إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية ١٢ منها— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 24, 2020
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "تحدثت هاتفيًا مع رئيس بلدية أشكلون تومير غلام ومع رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي وأشدت بصمود سكان المدينتين وأطلع رئيسي البلديتين على صورة الوضع الأمنية. كما أجري حاليًا مشاورات أمنية عبر الهاتف مع رؤساء الأجهزة الأمنية".
تحدثت هاتفيا مع رئيس بلدية أشكلون تومير غلام ومع رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي وأشدت بصمود سكان المدينتين وأطلع رئيسي البلديتين على صورة الوضع الأمنية. كما أجري حاليا مشاورات أمنية عبر الهاتف مع رؤساء الأجهزة الأمنية.— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 24, 2020
ويشهد قطاع غزة منذ صباح أمس الأحد، تصعيدًا حيث أطلقت سرايا القدس، الجناح العسكري حركة الجهاد الإسلامي، رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات "غلاف غزة"، ردا على اغتيال الشهيد محمد الناعم والتنكيل بجسده.
وتلا ذلك قصف إسرائيلي على مواقع للحركة في غزة ودمشق، استشهد على إثرها شابان تابعان لحركة الجهاد، في العاصمة السورية.
شوف القصف شو مرعب— الصحفي إسماعيل الغول #فلسطين 🇵🇸🇵🇸 (@ismail_goul) February 24, 2020
الاحتلال يتخبط ويقصف غزة بجنون
✌️✌️#غزة_تحت_القصف#غزة_تقاوم#غزة pic.twitter.com/QNBMbQZP4F
🔴🎥#شــاهـــد | هلع المستوطنين وسط أصوات انفجارات بعد إطلاق صواريخ على مستوطنة "سديروت" شرق قطا؏ غزة .— عبد الرحمن صايمة #غزة 🇵🇸👌🏻✌🏻 (@Abdsay97) February 24, 2020
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الطيران الحربي "الإسرائيلي" يواصل عدوانه على قطاع غزة منذ الأمس#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/uYlUUEVCD4— فلسطينيو الخارج (@PalesAbroad) February 24, 2020
اللحظات الأولى لشن طائرات الاحتلال غارات عنيفة على موقع في خانيونس جنوب قطاع غزة .#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/qwdn8DI1ul— محمد قريقع | غزة 🇵🇸 (@mohammedqreaqa) February 24, 2020
#صور: جانب من آثار عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع #غزة pic.twitter.com/Ujtt60DugN— سوريا_Syria (@Syria27005436) February 24, 2020