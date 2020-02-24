إسرائيل وغزة
الاثنين 24 فبراير 2020 15:59

شاهد: مستوطنون يهرعون للملاجئ خوفا من صواريخ غزة

جدد الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الإثنين، غاراته على أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فيما أطلقت فصائل المقاومة 14 قذيفة على مستوطنات "غلاف غزة".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صافرات الإنذار دوّت ظهر اليوم، في مستوطنات "غلاف غزة"، في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية من القطاع المحاصر.

وأظهر مقطع مصور لحظة هرع مستوطني "غلاف غزة" نحو الملاجئ للاختباء بعد سماع دوي صافرات الإنذار، فيما سمعت أصوات انفجارات ناجمة عن محاولة القبة الحديدية اعتراض قذائف صاروخية أطلقت من القطاع.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إن 14 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، سقط عدد منها في مستوطنات "سديروت، وشاعر هنيغيف، والنقب"، فيما اعترضت "القبة الحديدية" 12 منها.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "تحدثت هاتفيًا مع رئيس بلدية أشكلون تومير غلام ومع رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي وأشدت بصمود سكان المدينتين وأطلع رئيسي البلديتين على صورة الوضع الأمنية. كما أجري حاليًا مشاورات أمنية عبر الهاتف مع رؤساء الأجهزة الأمنية".

ويشهد قطاع غزة منذ صباح أمس الأحد، تصعيدًا حيث أطلقت سرايا القدس، الجناح العسكري حركة الجهاد الإسلامي، رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات "غلاف غزة"، ردا على اغتيال الشهيد محمد الناعم والتنكيل بجسده.

وتلا ذلك قصف إسرائيلي على مواقع للحركة في غزة ودمشق، استشهد على إثرها شابان تابعان لحركة الجهاد، في العاصمة السورية.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات ومواقع فلسطينية
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غزة
إسرائيل
مستوطنات الغلاف
ملاجئ
احتماء
حركة الجهاد الإسلامي
سرايا القدس

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