طيران
الأربعاء 3 يناير 2018 15:24

شاهد: مسافر يجلس فوق جناح طائرة ردًا على تأخر إقلاعها

رد راكب على متن رحلة جوية لشركة رايان إير الأيرلندية، على سلسلة من التأخيرات لرحلته بفتح باب خروج الطوارئ أثناء توقف الطائرة على المهبط، وخرج ليجلس على الجناح.

الرجل، الذي قيل إنه بولندي وعمره 57 عاما، كان على رحلة يوم رأس السنة على متن خطوط رايان إير من مطار ستانستيد في لندن إلى ملقة، عندما عانت الطائرة من عدة تأخيرات.

وبعد تأخير ساعة في مطار ستانستيد، قيل إن الطائرة تأخرت 30 دقيقة أخرى على المهبط لدى وصولها إلى إسبانيا.

وأظهر مقطع مصور للواقعة قام بتصويره أحد الركاب على متن الطائرة الباب وهو مفتوح، والرجل الغاضب وهو يفكر في القفز على المهبط قبل أن يجلس على جناح الطائرة مع حقيبة، فيما يضحك ركاب آخرون.

وعلق مصور الفيديو بالإسبانية "هذا لا يصدق، لقد خرج، لقد خرج. أراك لاحقا!"

وتم إقناع الراكب لاحقًا بالعودة إلى الطائرة، ثم اعتقلته الشرطة المحلية في النهاية.

المصدر
أسوشيتد برس
كلمات مفتاحية
راكب أيرلندي
إسبانيا
لندن
طائرة
تأخير
جناح الطائرة
جلوس
احتجاج

اقرأ أيضا

Thumbnail
في العشق والسلطة
Thumbnail
وثيقة مسربة تكشف خطة الإمارات للتعامل مع "أزمة تونس"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم