مسابقات طريفة
الأحد 2 أبريل 2017 20:27

شاهد: مسابقة غريبة للتزلج على الجليد

شهدت النرويج مسابقة غريبة للتزلج على الجليد باستخدام الطائرات الورقية.

ومن بين 350 متسابقا بدأوا المسابقة، تمكن ثمانية فقط من الوصول إلى خط النهاية في الوقت المحدد للسباق وهو خمس ساعات.

وتضمنت المنافسات، التي جرت في أجواء عاصفة، سباقين أحدهما للتزلج والأخر للتزلج باستخدام الألواح.

وتمكن الألماني فيليكس كريستين من الفوز بسباق التزلج بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 130 كيلومترا خلال ثلاث ساعات و40 دقيقة بفارق نصف ساعة عن أقرب منافسيه.

المصدر
رويترز
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تزلج على الجليد
النرويج
مسابقة غريبة

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