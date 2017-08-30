الأربعاء 30 أغسطس 2017 19:21
شاهد: مسابقة "خدمات ما بعد الموت" في طوكيو
أقيم في العاصمة اليابانية طوكيومعرض لخدمات في مجال دفن الموتى وتنظيم الجنائز وإقامتها.
وجذب المعرض نحو 200 شركة مستثمرة في "خدمات ما بعد الموت".
وأقيمت ضمن فعاليات المعرض مسابقة لتكفين الموتى وكيفية التعامل معهم، واعتمدت المسابقة على معايير أساسية مثل كيفية معاملة الموتى بعطف، وكأنهم من أفراد العائلة.
وقال "كيمورا" كوكي" منظم المسابقة، إن هناك حوالي ألفي متعهد دفن لديهم خبرة في تكفين الموتى، ولكن مهاراتهم متفاوتة كثيرا، مضيفا "أردت لهذه المسابقة أن تكون وسيلة لتحفيز المتعهدين على تحسين مهاراتهم.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات