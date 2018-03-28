الأربعاء 28 مارس 2018 19:50
شاهد: مسؤول مصري يسب مقاطعي الانتخابات الرئاسية
أظهر مقطع فيديو محافظ كفر الشيخ "السيد نصر" وهو يسب مقاطعي الانتخابات الرئاسية في مصر.
وقال المحافظ في الفيديو موجها رسالته إلى الممتنعين عن التصويت أثناء لقاء له مع إحدى الفضائيات المصرية "اقعدوا في بيوتكم وشوفوا اللي حيطبطب على قفاكم من ورا.. جاتكم 60 نيلة".
وتحاول السلطات المصرية جذب الناخبين إلى مراكز الاقتراع باستخدام عدة وسائل، من بينها التهديد بتغريم المقاطعين، وتخصيص رحلات عمرة بالقرعة لمن شاركوا في الانتخابات.
المصدر
الجزيرة مباشر
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