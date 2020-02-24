مصر
الاثنين 24 فبراير 2020 18:49

شاهد: مسؤول مصري بارز ينتقد تكميم الأفواه وانحياز الإعلام للسيسي

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مكرم محمد أحمد، في لقاء مع برنامج "على مسؤوليتي"
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مكرم محمد أحمد، في لقاء مع برنامج "على مسؤوليتي"
مواقع التواصل
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع تصريحات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد.

وكان مكرم قد أثار عددًا من النقاط خلال مقابلته، أمس الأحد، مع المذيع أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي".

ففي اللقاء، قال مكرم إن "حرية الرأي في مصر منقوصة، وهناك تكميم للأفواه، والتخويف واضح ضد التعبير عن الرأي". 

وأضاف مكرم "ما دمنا نتكلم عن صحافة لا بد أن تكون هناك حرية، يجب أن نعرف أن هناك شيئًا اسمه حرية الرأي والتعبير". 
واستنكر مكرم كذلك غياب النقاش وإلغاء هامش الحريات، وتسيّد الرأي الواحد والموقف الواحد، ما ينجم عنه "خنق النظام للناس بكل وسيلة". 

وفي السياق، انتقد مكرم أداء وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، وعاب عليه فردية العمل، ونوَّه إلى أن العمل الإعلامي قائم على الأداء الجماعي، و شدّد على أن السلطة التنفيذية لا يجب أن ترسم طريق الإعلام، وإنما يدار الأمر على أساس مجموعة من القيم يجب ترسيخها في المجتمع. 

وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل، ما بين مؤيد ومعارض لما طرحه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول حرية الرأي والتعبير، ورأيه في منع أغاني المهرجانات وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة. وسخر بعضهم من تصريحات مكرم مؤكدين أنه المسؤول الأول عن تكميم الأفواه وخنق حرية الإعلام في البلاد.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
حرية الرأي والتعبير
الإعلام المصري
النظام المصري
المجلس الأعلى للإعلام
حرية الصحافة بمصر

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