شاهد: مسؤول جنوب أفريقي يعتدي على سيدة بملهى ليلي

اعتذر نائب وزير التعليم العالي في جنوب أفريقيا يوم الاثنين عن تعديه على سيدة في ملهى ليلي.

وذكرت شبكة "اي إن سي إيه" الإخبارية أنه تم اتهام مدودوزي مانانا بالمشاركة مع مجموعة من الرجال في ضرب ولكم ثلاث سيدات في ملهى بجوهانسبرغ يوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الجنوب أفريقية الرسمية إن الشرطة فتحت قضية ضد مانانا.

وقال مانانا في بيان: " بغض النظر عن أي استفزازات، كان يتعين علي ممارسة ضبط النفس".

وتقدم مانانا بالاعتذار "بصراحة " لمانديسا دوما، التي تردد أنها أصيبت ولأسرتها والحكومة وجميع مواطني جنوب أفريقيا خاصة النساء، متعهدا "بالتعامل مع الضرر الذي وقع".

وعلى الرغم من أن مانانا اعتذر فقط لدوما، فإن وكالة الأنباء الرسمية قالت إنه تعدى على سيدتين.

وأفادت تقارير إخبارية أن الهجوم وقع بعدما وصفت سيدة المسؤول الجنوب أفريقي "بالشاذ".