التطبيع مع إسرائيل
الأحد 23 فبراير 2020 15:56

شاهد: مسؤول إماراتي يرحب بالوفد الإسرائيلي في بطولة الدراجات بدبي

عبد الله عدنان عضو اللجنة المنظمة لسباق "طواف الإمارات" 2020 مرحِّبًا بالوفد الإسرائيلي
عبد الله عدنان عضو اللجنة المنظمة لسباق "طواف الإمارات" 2020 مرحِّبًا بالوفد الإسرائيلي
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رحب عبد الله عدنان عضو اللجنة المنظمة لسباق "طواف الإمارات" بالوفد الإسرائيلي المشارك في البطولة التي انطلقت اليوم الأحد.

وفي مقابلة أجراها مع قناة كان الإسرائيلية -الموجودة بموقع الحدث الرياضي- دعا عدنان الوفود الإسرائيلية لتنظيم زيارات أكثر للإمارات.

في السياق ذاته، احتفت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية بهذه الخطوة غير المسبوقة. 

أما راكب الدراجة إلاسرائيلي عومر غولدشتاين، فقال في مداخلة لقناة إسرائيلية "الشعور رائع، الإمارات مكان مميز يحبس الأنفاس، لقد استقبلوني بالأحضان، الناس هنا ودودون جدًا".

يذكر أن النسخة الثانية من "طواف الإمارات" تمتد حتى 29 من الشهر الجاري، عبر سبع مراحل مختلفة، وتشمل الإمارات السبع.

وتأتي هذه المشاركة تزامنًا مع ما يجري في الأروقة السياسية من الترويج لصفقة القرن، وتفتح بابًا من التطبيع الناعم بين دولٍ عربية وإسرائيل، ويستثمر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته هذه الفرص لتعزيز التطبيع العربي مع إسرائيل.

جدير بالذكر أن نتنياهو صرّح، الإثنين الماضي، في كلمته -بمؤتمر المنظمات اليهودية الأميركية بالقدس الغربية- أن تل أبيب تقيم علاقاتٍ قوية مع دولٍ عربية وإسلامية عدا ثلاث دول فقط. 

 

وقال نتنياهو "أطوّر علاقات مع دول عربية وإسلامية، وأستطيع أن أقول لكم إن دولة واحدة أو دولتين أو ثلاث منها فقط لا تقيم معنا علاقات تتعزز باستمرار"، مؤكدًا أن ما يقوله ليس إلا 10 بالمئة فقط مما يحدث من علاقات سرية تجمع إسرائيل بدول عربية في المنطقة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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القضية الفلسطينية

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