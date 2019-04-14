شاهد: "مزدوجة الجسم" أكبر طائرة في العالم تنهي رحلتها الأولى بنجاح

تصل المسافة بين طرفي جناحي الطائرة 117 مترا رويترز

نجحت أكبر طائرة في العالم من حيث المسافة بين الجناحين في إنهاء أولى رحلاتها، وفقا لما أعلنته الشركة المصنعة، السبت.

التفاصيل: الطائرة مزدوجة الجسم صنعتها شركة ستراتولونش وتصل المسافة بين طرفي جناحيها 117 مترا، أي أكبر من طول ملعب كرة قدم أمريكي، وتسير بستة محركات.

الطائرة أقلعت من مطار موهافي الجوي والفضائي، على بعد حوالي 150 كيلو مترا شمال لوس أنغليس، وحلقت على ارتفاعات تصل إلى خمسة كيلومترات ونفذت العديد من المناورات بما في ذلك محاكاة أسلوب الهبوط.

حلقت الطائرة البيضاء اللون (روك) في أولى رحلاتها لمدة ساعتين ونصف فوق صحراء موهافي بكاليفورنيا، قبل أن تهبط بسلام حيث هلل مئات الحضور.

الطائرة مصممة لإطلاق الصواريخ وغيرها من مركبات الفضاء التي يصل وزنها حتى 230 ألف كيلومترا تقريبا على ارتفاع 35 ألف قدم. The world’s largest airplane takes flight! @Stratolaunch @NASASpaceflight #stratolaunch pic.twitter.com/jmLs3mpztn — Jack Beyer (@thejackbeyer) April 13, 2019 الرئيس التنفيذي لستراتولونش جان فلويد قال في بيان "يا لها من رحلة أولى رائعة، رحلة اليوم تعزز مهمتنا لتوفير بديل مرن للأنظمة التي تطلق من الأرض".

شركة ستراتولونش تأسست عام 2011 من قبل الراحل باول ألين المؤسس الشريك لمايكروسوفت، وتهدف الشركة إلى جعل الوصول إلى المدار من خلال إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء من الطائرات، بدلاً من الأرض، وبأسعار في المتناول. الشركة قالت إن رحلة السبت كانت تستهدف اختبار أداء الطائرة والتعامل مع خصائصها. وأقصى سرعة بلغتها الطائرة خلال الرحلة هو 305 كيلومترات في الساعة وأقصى ارتفاع هو 17 ألف قدم.

جودي ألين، شقيقة الملياردير الراحل، التي تشغل أيضًا منصب رئيس إدارة أنشطته الخيرية قالت: "نعلم جميعًا أن بول كان سيفخر بمشاهدة إنجاز اليوم التاريخي. إن الطائرة تعتبر إنجازا هندسيا رائعا ونهنئ جميع المعنيين".