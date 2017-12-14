تركيا
الخميس 14 ديسمبر 2017 21:49

شاهد: مروحية تنقذ امرأة و5 أطفال علقوا بين الصخور بسواحل تركيا

أنقذت قوات حرس السواحل التركية اليوم الخميس عشرات المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل وحوصروا بين الصخور قبالة سواحل تركيا.

وقالت مصادر بإدارة حرس السواحل التركية إن أكثر من 50 شخصا تم رصدهم الليلة الماضية فوق الصخور واضطر رجال الإنقاذ للانتظار حتى الصباح لإنقاذ امرأة وخمسة أطفال من بين المحاصرين بواسطة طائرة هليكوبتر.

وأظهرت لقطات فيديو طاقم إنقاذ الطائرة وهو يرفع المرأة والأطفال إلى المروحية، ثم نقلتهن إلى مدينة ديكيلي الساحلية في غرب تركيا حيث انتظرتهم سيارة إسعاف.

وأضاف المصادر أن بقية المهاجرين نقلوا إلى الشاطئ في عبارات وقوارب صيد.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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