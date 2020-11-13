الولايات المتحدة
الجمعة 13 نوفمبر 2020 14:09

شاهد: مراسلة أمريكية تنجو بأعجوبة بعد انهيار جسر على الهواء

المراسلة أمبر روبرتس
المراسلة أمبر روبرتس
نجت مراسلة تلفزيونية بمحطة "فوكس 46" الأمريكية من الموت بأعجوبة خلال بثها تقريرا على الهواء عن الفيضانات في ولاية نورث كارولينا.

وكانت المراسلة أمبر روبرتس والمصور جوناثان مونتي يعدان تقريرا عن الفيضانات في مقاطعة لكسندر بالولاية، إذ انهار فجأة جسرا كانا يقفان عليه قبل ثوان.

وتقول روبرتس وهي تتابع تقريرها: "لقد شاهدنا الطريق ينهار مباشرة هنا على الهواء مباشرة - نفس الطريق الذي كنا نقف عليه قبل ثوانٍ فقط".

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ألكسندر مع إعلان حالة الطوارئ عندما تسبب هطول الأمطار من 7 إلى 10 بوصات في فيضانات شديدة

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
فيديو مؤثر: أم تصرخ بحثا عن رضيعها بعد غرق زورق
Thumbnail
شاهد: 1.5 مليون دولار ثمنا لأغلى "حمامة" في العالم
Thumbnail
تركيا وفن إنتاج الفرص
Thumbnail
مصر: ماريو عياد يتصدر تويتر ومطالبات بمحاكمته بتهمة الإساءة للنبي محمد
Thumbnail
الشرطة الفرنسية تعتقل متطرفاً دنماركياً خطط لإحراق نسخة من القرآن

الأكثر قراءة

  1. بعد التطبيع مع إسرائيل.. ترمب: "لا مشكلة" في بيع مقاتلات إف-35 للإمارات
  2. تركيا تخزن قطع غيار الأسلحة المهمة تحسبا للعقوبات الأمريكية
  3. تمريض مستشفى الفيوم يشكو قلة فحص الطواقم الطبية
  4. شاهد: الغنوشي يحصل على جائزة هندية لنشر المبادئ "الغاندية"
  5. بالفيديو.. شهيد برصاص الاحتلال جنوب نابلس