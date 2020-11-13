الجمعة 13 نوفمبر 2020 14:09
شاهد: مراسلة أمريكية تنجو بأعجوبة بعد انهيار جسر على الهواء
نجت مراسلة تلفزيونية بمحطة "فوكس 46" الأمريكية من الموت بأعجوبة خلال بثها تقريرا على الهواء عن الفيضانات في ولاية نورث كارولينا.
وكانت المراسلة أمبر روبرتس والمصور جوناثان مونتي يعدان تقريرا عن الفيضانات في مقاطعة لكسندر بالولاية، إذ انهار فجأة جسرا كانا يقفان عليه قبل ثوان.
وتقول روبرتس وهي تتابع تقريرها: "لقد شاهدنا الطريق ينهار مباشرة هنا على الهواء مباشرة - نفس الطريق الذي كنا نقف عليه قبل ثوانٍ فقط".
I am SO #thankful me and my @FOX46News #photojournalist, @JonMonteFOX46 are okay. I'm sending #prayers up to the people of #Alexander #County impacted by today's #flooding. pic.twitter.com/9KxABhpQyB— Amber Roberts (@AmberFOX46) November 13, 2020
وذكرت تقارير إخبارية محلية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة ألكسندر مع إعلان حالة الطوارئ عندما تسبب هطول الأمطار من 7 إلى 10 بوصات في فيضانات شديدة
المصدر
الجزيرة مباشر
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