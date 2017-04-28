الجمعة 28 أبريل 2017 20:01
شاهد: مذيع يُصاب بالهلع على الهواء بسبب "عنكبوت"
انتابت مذيع النشرة الجوية في قناة WGRZ الأمريكية حالة من الهلع أثناء تقديمه النشرة على الهواء.
وفوجئ المذيع "باتريك هامر" الأربعاء الماضي بعنكبوت قفز على الشاشة التي يعرض من خلالها مؤشرات الطقس، ورجع باتريك إلى الخلف صارخا " ما هذا ؟".
وكان العنكبوت يأكل حشرة حية أثناء تقديم النشرة، وضحك العاملون باستوديو التصوير من رد فعل المذيع وقالت إحدى العاملات تعليقا على مشهد العنكبوت "كأننا في ناشيونال جيوغرافيك".
ونشرت القناة الفيديو على موقعها الرسمي حتى يتسنى لجمهورها مشاهدته مرة أخرى.
المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أجنبية