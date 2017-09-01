الجمعة 1 سبتمبر 2017 01:31
شاهد: مذيع مصري يبكي على عرفة "من خشية الله"
بكى المذيع المصري أحمد موسى مراسل قناة صدى البلد المصرية أثناء تغطيته لوقفة عرفه (الخميس).
ونشرت الصفحة الرسمية لقناة صدى البلد، وهي قناة خاصة، على موقع "يوتيوب" فيديو المذيع وهو يلبي على عرفات قبل أن يختنق صوته بالبكاء وهو يلبي.
وعلقت القناة على الفيديو بقولها إن مراسلها "بكى من خشية الله".
يذكر أن المذيع المصري أحمد موسى يعد من أبرز الإعلاميين المقربين من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما كان موسى من أهم المحرضين على فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية اللذين سقط فيهما مئات القتلى في مصر في أغسطس/آب 2013.
المصدر
الجزيرة مباشر
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