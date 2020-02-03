إسرائيل ومصر
الثلاثاء 4 فبراير 2020 11:09

شاهد| مذيع مصري يؤكد: الاعلان عن صفقة القرن "صراع بين الأديان"

الاعلامي المصري المثير للجدل توفيق عكاشة- مواقع التواصل
أثار مذيع مصري الجدل بشأن "صفقة القرن" الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قائلا إنها "تلخص صراعا بين الأديان".

وقال توفيق عكاشة، في برنامجه (مصر اليوم) الذي يبث على قناة "الحياة" إن "فريق الإعداد من الزملاء يتناولون صفقة القرن من منظور التصريحات التي تصدر عن الدول والمنظمات الدولية ومن الفلسطينيين والإسرائيليين، لكنني سوف أتناولها من زاوية أخرى".

وشرع عكاشة في تناول ما قال إنها " قصة الصفقة من خلال الأديان السماوية الثلاثة (اليهودية والمسيحية والإسلام) انطلاقا من قصة النبي يوسف بن يعقوب عليه السلام، وقال إن تلك القصة عليها اتفاق في الأديان الثلاثة وفي الكتب المقدسة لتلك الأديان".

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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إسرائيل
صفقة القرن
صراع أديان
توفيق عكاشة

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