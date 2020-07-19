شاهد: مذيعة أخبار تفقد سنّها على الهواء أثناء بث النشرة
لكن ماريكا تداركت الأمر وتعاملت مع الموقف بسرعة، وواصلت تقديم النشرة حتى انتهى البث الحي، الأمر الذي أشاد به رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت ماريكا وهي مذيعة أخبار في قناة تي إس إن (TSN)، المقطع الطريف، على حسابها بموقع إنستغرام، ليحظى بانتشار واسع على وسائل التواصل والإعلام.
Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀". Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua
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وأظهر الفيديو الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، ماريكا وهي تضع يدها بسرعة على فمها لتلتقط السن الأمامية أثناء البث، بينما استمرت في تقديم النشرة حتى النهاية وهي محتفظة بكامل هدوئها.
وكشفت ماريكا أن هذه السن كانت قد سقطت قبل عقد من الزمن، بعدما تسببت طفلتها آنذاك في كسره بالخطأ عندما طرقتها في فمها بمنبه من المعدن الثقيل.
وعلّقت ماريكا عبر إنستغرام بأنها اعتقدت أن الواقعة لن تمر دون أن يلاحظها أحد، وهو ما حدث بالفعل على نطاق لم تتوقعه، لكنها عبرت عن سعادتها بالدعم الذي تلقته من المستخدمين.
وقالت "ربما تكون هذه هي تجربتي الأكثر فضولًا منذ عشرين عامًا في عملي مذيعة. البث المباشر رائع لأنه لا يمكن التنبؤ به دائمًا".