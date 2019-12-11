شاهد: مدينة أمريكية تتحول لساحة حرب بعد مقتل ستة
- قائد شرطة "جيرسي سيتي": أسفر تبادل إطلاق النار الذي بدأ في إحدى مقابر المدينة عن مقتل ستة أشخاص، هم شرطي والمسلّحان اللذان بادرا بإطلاق النار عليه وثلاثة مدنيين.
- قائد الشرطة:أسفر إطلاق النار أيضاً عن إصابة شرطيين آخرين بجروح.
- قائد الشرطة: بدأ إطلاق النار في المقبرة لكنّ المسلّحـــين ما لبثا أن "انتقلا بسرعة إلى الحيّ حيث استمر إطلاق النار" أكثر من ساعتين.
- ولم يتضّح في الحال السبب الذي أشعل معركة حوّلت طوال ساعات منطقة سكنية في قلب مدينة جيرسي إلى مسرح حرب حقيقي، إذ انتشر في شوارعها المئات من أفراد الشرطة المدجّجين بالأسلحة من ولايتي نيو جيرسي ونيويورك تؤازرهم عشرات الآليات العسكرية وسيارات الإسعاف، بحسب ما أفاد مصوّر لوكالة فرانس برس في مكان الحادث.
- ووفقاً لتقارير أوردتها وسائل إعلام محليّة ولم تؤكّدها مصادر رسمية فإنّ المواجهة المسلحة بدأت حين قصد شرطي يحقّق في جريمة قتل ويدعى جو سيلز المقبرة حيث حاول الاقتراب من المتّهمين اللذين بادرا بإطلاق النار عليه فأردياه قتيلاً على الفور.
- وسرعان ما فرّ المسلّحان إلى متجر بقالة قريب، ليتواصل من داخله تبادل إطلاق النار بينهما وبين أفراد الشرطة. وبعد ساعات عدة عُثر داخل المتجر على جثتي المسلّحين وجثث ثلاثة مدنيين سقطوا في إطلاق النار، بحسب ما أوضح قائد الشرطة.
- ووفقاً لشبكة "إن بي سي" فقد تمّ تبادل المئات من الأعيرة النارية بين الشرطة والمسلّحين على مدى أكثر من ساعتين.
- وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول المدارس والمستشفيات القريبة من مكان إطلاق النار فور وقوع الحادث، وذلك عملاً بالإجراءات المتّبعة في الولايات المتحدة في حالات إطلاق النار.
- ولم يسمح للآباء بدخول المدارس لاصطحاب أطفالهم إلى منازلهم إلا بعيد الساعة الخامسة عصراً.
#PressPlay : We are currently praying for our cousins out in #NewJersey recent reports have indicated that there has been an active shooter spotted!!— www.NoirOnline.Org (@noironlineorg) December 10, 2019
CC : @abcworldnewstonight pic.twitter.com/YoBczJqsED
BREAKING: Massive police response to active shooter at a Kosher Bodega in Jersey City, New Jersey.— Daily Caller (@DailyCaller) December 10, 2019
- One cop shot in the head
- Suspects are reportedly one male and one female
- All schools in the area are on lockdown
- The ATF is responding
pic.twitter.com/WtACsvIm9A
#Breaking_News 2 shooters barricaded themselves inside a convenience store in #NewJersey after opening fire on police. 1 #Police DEAD AND MULTIPLE OTHER VICTIMS— 6Godtv (@6Godtv) December 10, 2019
MORE UPDATES COMING pic.twitter.com/EAUD7ubUqu
#BREAKING: Massive emergency response, including SWAT, to active shooter situation in Jersey City, New Jersey. #NewJerseyShooting pic.twitter.com/P5S9ogI9Nd— ʟ✌🏻ʍ (@thyyms) December 10, 2019