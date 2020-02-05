الأربعاء 5 فبراير 2020 20:27
شاهد: مدير مكتب الجزيرة في بيجين وآخر تطورات فيروس كورونا
لقاء موقع الجزيرة مباشر مع ناصرعبد الحق مدير مكتب الجزيرة في بيجين عن آخر تطورات فيروس كورونا القاتل.
تزداد أعداد المتوفين والمصابين بفيروس كورونا في الصين، في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود للبحث عن علاج له، بعد اعتراف الحكومة الصينية بقصور في التعامل مع الفيروس منذ بداية انتشاره، وتزداد التدابير التي تتخذها جميع دول العالم لمنع انتشار المرض وتحوله لوباء عالمي.
وفي هذا اللقاء، يتحدث مدير مكتب الجزيرة في العاصمة الصينية بيجين، ناصرعبد الحق، عن آخر تطورات فيروس كورونا القاتل.
المصدر
الجزيرة مباشر