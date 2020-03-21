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السبت 21 مارس 2020 16:01

شاهد: مدونة مغربية تستخدم اللافندر وحبة البركة في صناعة كمامات منزلية

مدونة الفيديو المغربية فاطمة تستخدم الأعشاب في إعداد كمامات منزلية
مدونة الفيديو المغربية فاطمة تستخدم الأعشاب في إعداد كمامات منزلية
يوتيوب
واجه الناس حول العالم أزمة في الحصول على كمامات طبية منذ بدء أزمة كورونا، واستغل بعض التجار حاجة الناس ورفعوا أسعار الكمامات، رغم أنها منتج استهلاكي لا يزيد عمره عن ساعات.

ومع تفشي المرض، وازدياد الحاجة إلى الكمامات، رفعت بعض الأسر شعار "الحاجة أم الاختراع"، وأعدت كمامات منزلية الصنع، بأدوات بسيطة من المنزل، خاصة في حالة الأسر الكبيرة التي لا يقل عدد أفرادها عن 6 أفراد، وحاجة كل منهم لأكثر من كمامة باليوم إذا خرجوا للشارع.

ورغم عدم ثبوت فعالية الكمامات المنزلية، وتأكيد منظمة الصحة العالمية على أن الإنسان السليم لا يحتاج إلى ارتداء كمامة إلا إذا كان يرعى شخصا يشتبه في إصابته بفيروس كورونا؛ إلا أن البعض يرى أن ارتداء الكمامة أفضل من عدم ارتدائها.

وتقوم شركة يابانية بإصدار مجلة دورية خاصة بربات البيوت، وقدمت في عدد خاص إرشادات بشأن طريقة بسيطة لصناعة الكمامات مع رسوم توضيحية، يمكن للمبتدئ خلال ساعة واحدة أن يعد زوجا من الكمامات، وكل ما يلزم فقط هو قماش، ومقص، وآلة خياطة.

انتشار أفكار تصميم الكمامات المنزلية في اليابان

وتفننت مدونة الفيديو المغربية "فاطمة" صاحبة قناة Fatimag على يوتيوب في تصميم كمامة قماشية محشوة بشاش يحتوي على أعشاب الخزامى، واقترحت أيضا استبداله بالشيح والحبة السوداء لمن يريد.

وذكرت أنها أعدت كمامتها المنزلية بناء على مقال إرشادي لوزارة الصحة اليابانية، وحصد الفيديو أكثر من مئتي ألف مشاهدة.

مدونة فيديو مغربية تستخدم الأعشاب في إعداد الكمامات المنزلية

وقامت قناة الخياط المحترف بإعداد فيديو حول طريقة حياكة كمامة من طبقات ووضع مناديل داخلها، ويمكن صناعتها من إعادة تدوير الملابس.

قناة "الخياط المحترف" على يوتيوب تقدم طريقة حياكة الكمامات

وتعتمد وصفات أخرى على تصميم الكمامات من مناديل المطبخ السميكة، وشارك إحدى هذه الطرق مدون الفيديو إيهاب صاحب قناة Ihabplanet  على يوتيوب، وتقوم الفكرة ببساطة على أنك لا تحتاج لجهد كبير في إعداد قناع سوف تستخدمه لسويعات معدودة، لذلك يمكنك تصميم أرخص وأسرع الأقنعة بمناديل سميكة.

استخدام مناديل المطبخ في إعداد كمامات منزلية

وشارك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أسرع طريقة لتجهيز كمامة بلا أدوات ولا تتطلب الوقت ولا الجهد، وذلك من خلال استخدم زوج من المناديل المبللة، وقص أطرافهما لتثبيتهما في الأذنين، وتغييرهما متى اقتضت الحاجة.

استخدام المناديل المبللة في إعداد كمامة سريعة بدون أدوات

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المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
صناعة الكمامات
كمامة منزلية
كمامة
وصفات منزلية
مدونو الفيديو
كورونا

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