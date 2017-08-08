الثلاثاء 8 أغسطس 2017 13:30
شاهد: مدريد تشهد ثاني خسوف للقمر هذا العام
تمكن الإسبان من رؤية خسوف القمر للمرة الثانية في العام الجاري، حول ناطحات السحاب في مدريد، مساء الإثنين، في لحظة ارتفاع القمر والشمس.
واكتسى القمر باللون البني المحمر بسبب الخسوف الذي استمر ساعتين وانحسر ببطء بعد ذلك.
ويحدث الخسوف عندما تكون الأرض على خط واحد بين الشمس والقمر، ولا تحدث هذه الظاهرة إلا عندما يكون القمر في طور الاكتمال أي عندما يكون بدرا.
وفي حوالي الساعة 19:20 بتوقيت غرينتش، بدأ البدر في الارتفاع فوق الأبراج واستمر في الصعود باتجاه الجانب الأيمن من الأبراج.
المصدر
رويترز
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