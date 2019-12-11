شاهد: مدرعات مصرية أمريكية بأيدي قوات حفتر في ليبيا
نشر حساب "الإعلام الحربي" التابع لقوات حفتر على موقع يوتيوب تسجيلا مصورا بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري يظهر المدرعات المصرية من طراز Terrier LT-79 ضمن الآليات العسكرية التي يستخدمها حفتر في حملته العسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وقال الصحفي المصري محمود جمال، المتخصص في قضايا الدفاع، إن مدرعات من طراز Terrier LT-79 هي من إنتاج مصري بشراكة مع شركة TAG الأمريكية وسبق لمصر أن عرضتها ضمن أعمال معرض الدفاع والتسليح إيديكس 2018، الذي أقيم في مركز المعارض بالقاهرة الجديدة في مصر.
ونشر الصحفي المصري المتخصص في الشؤون العسكرية محمد منصور صورا للمدرعة المصرية من داخل أحد المعسكرات الليبية التابعة لحفتر.
Terrier lt-79 armored vehicles manufactured by the #Egyptian AOI in cooperation with #TAG appear with the #LNA units destined to participate in supporting the military operations against #GNA in #Tripoli.— Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) December 10, 2019
The armored vehicle appeared for the 1st time during #EDEX2018 exhibition pic.twitter.com/1SiMpndNWY
From #Egypt with love, #LNA just received #Egyptian-made TAG 4x4 Terrier LT-79 APCs, and will participate in the upcoming major attack on #Tripoli #Libya pic.twitter.com/p1GFS1J9JD— Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) December 11, 2019