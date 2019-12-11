الصراع في ليبيا
الأربعاء 11 ديسمبر 2019 14:55

شاهد: مدرعات مصرية أمريكية بأيدي قوات حفتر في ليبيا

أظهرت لقطات تلفزيونية مدرعات مصرية أمريكية الصنع، تستخدمها القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في الحرب الدائرة في ليبيا ومحاولاتها السيطرة على العاصمة طرابلس.

نشر حساب "الإعلام الحربي" التابع لقوات حفتر على موقع يوتيوب تسجيلا مصورا بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري يظهر المدرعات المصرية من طراز Terrier LT-79 ضمن الآليات العسكرية التي يستخدمها حفتر في حملته العسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وقال الصحفي المصري محمود جمال، المتخصص في قضايا الدفاع، إن مدرعات من طراز Terrier LT-79 هي من إنتاج مصري بشراكة مع شركة TAG الأمريكية وسبق لمصر أن عرضتها ضمن أعمال معرض الدفاع والتسليح إيديكس 2018، الذي أقيم في مركز المعارض بالقاهرة الجديدة في مصر.

ونشر الصحفي المصري المتخصص في الشؤون العسكرية محمد منصور صورا للمدرعة المصرية من داخل أحد المعسكرات الليبية التابعة لحفتر.

لزيارة موقع إنتاج المدرعة من هنا 

المصدر
الجزيرة مباشر
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مصر
خليفة حفتر

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