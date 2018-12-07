شاهد: مدرسة تركية تحول طائرة لفصل دراسي

تتفرد مدرسة في ولاية إزمير غربي تركيا، بوجود طائرة حقيقية في حديقتها، يستطيع الطلبة الاستمتاع برحلات جوية في قمرة قيادتها عبر تقنية المحاكاة، كما يتلقون في داخلها دروسهم.

التفاصيل: المدرسة حصلت على الطائرة التي انتهى عمرها الجوي، وأعادت تصميمها من الداخل بشكل يتناسب مع الطلاب، ووضعت بها 20 جهاز كمبيوتر، ويتلقى بها الطلبة دروس البرمجة واللغة الإنجليزية، كما تستضيف مكتبة المدرسة.

فكرة طائرة المدرسة تمخضت عن اقتراح لأحد الطلبة بأن توضع طائرة في حديقة المدرسة.

من حين لآخر يستخدم الطلبة برنامج محاكاة الطيران، الموجود بقمرة القيادة، للقيام برحلة جوية فوق إزمير، ومن ثم العودة لساحة المدرسة. الفكرة مؤسس ومدير المدرسة الخاصة أوغوزهان أوزقايا قال للأناضول، إن الإدارة قررت قبل عامين نقل مدارسها للمراحل الدراسية المختلفة وجمعها في مكان واحد، وطلبت من الطلبة الإدلاء بمقترحاتهم للمدرسة الجديدة، فاقترح أحد الطلاب أن تكون هناك طائرة في حديقة المدرسة.

المدير أضاف أن إدارة المدرسة أخذت الفكرة على محمل الجد، وبدأت بحث إمكانية تنفيذها، وعلمت من خلال أحد الطلبة أن مطار أتاتورك في إسطنبول لديه طائرة من طراز A103، انتهى عمرها الجوي، وتواصلت الإدارة مع المسؤولين المعنيين، وتمكنت من الحصول عليها، ونُقلت الطائرة باستخدام 15 شاحنة إلى إزمير، في رحلة استغرقت 6 أيام.

الطائرة احتلت حديقة المدرسة، التي تبلغ مساحتها 5 آلاف مترا مربعا، وبدأت في استقبال الطلاب بعد عدة أشهر استغرقها تجهيزها بالشكل الملائم لاستخدام الطلبة.

مدير المدرس أشار إلى أن حوالي 750 طالبا يتلقون دروس البرمجة واللغة الإنجليزية في الطائرة، كما يستمتعون بالقراءة في المكتبة، وفي أوقات الاستراحة يلعب الطلاب في منطقة الألعاب خارج الطائرة، حيث تم تركيب مراجيح تتدلى من بطن الطائرة.