الثلاثاء 13 فبراير 2018 19:18
شاهد: مدافع يسجل هدفا كوميديا في مرمى فريقه
سجل سون سوفاناريث مدافع فريق بويونغ كيت الكمبودي هدفاً مضحكاً في مرمى فريقه في المباراة التي جمعته مع بطل الفلبين سيريس نيغروس ضمن بطولة كأس الاتحاد الأسيوي.
وانتهت المباراة بفوز ساحق لبطل الفلبين بتسعة أهداف مقابل لا شيء. وكانت النتيجة 5- صفر قبل أن يسجل سوفاناريث هدفه في مرماه.
ومرر جناح فريق نيغروس كرة عالية ليقابلها سوفاناريث برأسه ويسددها قوية في المرمى ليفاجئ زميله حارس المرمى الذي أصيب بذهول.
وحاول لاعب فريق سيريس نيغروس تهدئة المدافع الذي بدا عليه الغضب والحزن بعد تسجيل الهدف.
المصدر
أسوشيتد برس
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