شاهد: مدافع يتقمص دور حارس المرمى ويمنع هدفا بيده

لفت مدافع فريق بورنموث الإنجليزي ستيف كوك الانتباه خلال مباراة فريقه مع نورتيش سيتي في المرحلة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنع كوك هدفا محققا لنوريتش بطريقة غير شرعية، عندما قفز ليمنع الكرة من الوصول للشباك بيده، وهو ما كلفه البطاقة الحمراء، بالإضافة إلى ركلة جزاء سددها المهاجم تيمو بوكي بنجاح، لتنتهي المباراة بفوز نوريتش سيتي بهدف نظيف.

ويحتل بورنموث المركز قبل الأخير في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، فيما يحتل نورتيش سيتي المركز الأخير برصيد 17 نقطة.