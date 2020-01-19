الدوري الإنجليزي الممتاز
الأحد 19 يناير 2020 10:59

شاهد: مدافع يتقمص دور حارس المرمى ويمنع هدفا بيده

حصل المدافع ستيف كوك على البطاقة الحمراء نتيجة تصديه للكرة بيده
غيتي
لفت مدافع فريق بورنموث الإنجليزي ستيف كوك الانتباه خلال مباراة فريقه مع نورتيش سيتي في المرحلة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنع كوك هدفا محققا لنوريتش بطريقة غير شرعية، عندما قفز ليمنع الكرة من الوصول للشباك بيده، وهو ما كلفه البطاقة الحمراء، بالإضافة إلى ركلة جزاء سددها المهاجم تيمو بوكي بنجاح، لتنتهي المباراة بفوز نوريتش سيتي بهدف نظيف.

ويحتل بورنموث المركز قبل الأخير في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، فيما يحتل نورتيش سيتي المركز الأخير برصيد 17 نقطة.

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