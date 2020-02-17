الدوري الإسباني الممتاز
الاثنين 17 فبراير 2020 16:04

شاهد: مدافع سيلتا فيغو يسقط زيدان أرضًا

شهد ملعب "سانتياغو بيرنابيو" واقعةً طريفة، في المباراة التي جمعت بين ريال مدريد وضيفه سيلتا فيغو، ضمن منافسات الأسبوع 26 من الدوري الإسباني.

ففي الدقيقة 61، حاول اللاعب جوزيف أودو مدافع سيلتا فيغو الحفاظ على كرته قريبًا من خط التّماس، لكنه فقد توازنه وسقط أمام الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد؛ ليسقطه أرضًا.

وعلى عكس سير المباراة، تقدّم سيلتا فيغو في الدقيقة السابعة، عن طريق الروسي فيدور سمولوف.

وانتفض الريال بقوة مع بداية الشوط الثاني، محرزًا هدف التعادل عن طريق الألماني توني كروس في الدقيقة 52.

واصل الملكيون ضغطهم، وتمكنوا في الدقيقة 64 من الحصول على ركلة جزاء، إثر عرقلة سيرخيو ألفاريز حارس سيلتا فيغو للبلجيكي إدين هازارد مهاجم الريال، وسجّلها سيرجيو راموس بنجاح.

لكن سيلتا فيغو تعادل في الدقيقة 86 عبر لاعبه سانتياغو مينا؛ ليتصدر النادي الملكي الترتيب بفارق نقطة واحدة عن منافسه الأول وحامل اللقب برشلونة، في حين ارتفع رصيد سيلتا فيغو إلى 21 نقطة في المركز الـ17.

المصدر
وكالات

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