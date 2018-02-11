تركيا
الأحد 11 فبراير 2018 09:11

شاهد: مخطوطة مصحف شريف عمرها 8 قرون

تستقطب مخطوطة مصحف شريف، عمرها 8 قرون، في متحف طوقات شمالي تركيا، اهتمام زوار المتحف.

وقال آدم تشاقر، مدير الثقافة والسياحة في ولاية طوقات، إن المخطوطة تعد أقدم عمل مكتوب يدويا للمصحف الشريف في متاحف الأناضول (الجانب الآسيوي من تركيا).

وأضاف أن تاريخ كتابة المخطوطة يعود لعام 1190 ميلادي، وهي مخطوطة نادرة.

وأشار تشاقر إلى أن المخطوطات المكتوبة بتلك الفترة غالبًا ما يكون فيها نقص في عدد الصفحات، مشيرًا إلى وجود 10 صفحات منقوصة من المخطوطة الحالية.

وأعرب المدير عن رغبته في عرض المخطوطة في عموم متاحف تركيا.

المصدر
الأناضول
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مخطوطة
مصحف شريف
8 قرون
ولاية طوقات التركية

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