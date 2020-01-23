شاهد: مخرج أمريكي بلكنة سودانية يبحث عن تأشيرة للخرطوم
ونشر المخرج الأمريكي بنتلي بروان مقطع الفيديو على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقال براون إنه أطلق المناشدة بعد أن طلبت منه السفارة السودانية في السعودية حيث يقيم حاليا إذنا من وزارة الخارجية في السودان للحصول على التأشيرة.
داير بمشي السودان يا جماعة وما عندي تأشيرة pic.twitter.com/i9NNlFHISL— Bentley بنتلي (@waldbrown) January 22, 2020
ويبحث بنتلي عن تأشيرة لحضور مهرجان السودان للسينما المستقلة في نسخته السادسة بعد أن تم اختيار فيلمه " الثورة من بعيد " ضمن الأفلام المشاركة في المهرجان.
تفاعل المغردون السودانيون على موقع تويتر مع الفيديو داعين إلى تدخل الجهات الرسمية لمنحه الفيزا والسماح له بدخول السودان.
وكان لإتقان بنتلي للهجة السودانية أثره في تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان مع مطلبه.
شكرا لجميع الناس القدمو لي مساعدة، السودان المرة الجاية يا ناس— Bentley بنتلي (@waldbrown) January 23, 2020
Over 100 people offered to help, but no visa to Sudan this time pic.twitter.com/llrrhbMt6L