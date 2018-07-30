شاهد: مخاوف لدى مسلمي الهند بعد سحب جنسية 4 ملايين شخص

استبعدت الهند الإثنين أكثر من 4 ملايين شخص من مسودة قائمة بأسماء المواطنين بولاية آسام الحدودية لأنهم لم يتمكنوا من تقديم وثائق سليمة، في تحرك يؤجج المخاوف بشأن الأقلية المسلمة.

وجرى تشديد الإجراءات الأمنية عبر الولاية المتاخمة لبنغلاديش فيما يخشى آلاف المسلمين الذين يتحدثون البنغالية من إرسالهم إلى مراكز احتجاز أو ترحيلهم.

وعرضت السلطات الهندية التي تقول إنها تريد مكافحة الهجرة غير النظامية من بنغلاديش المجاورة مشروع السجل الوطني للمواطنين، وسط اتهامات باستهداف الأقلية المسلمة.

ويحصي المشروع سكان الولاية الذين تمكنوا من إثبات أن وجودهم فيها يعود إلى ما قبل العام 1973 عندما فر الملايين من الحرب التي رافقت استقلال بنغلاديش.

إلا أن هناك مخاوف من أن يستغل القوميون الهندوس الإحصاء للتعرض إلى الأقلية المسلمة في الولاية التي يحكمها منذ العام 2016 حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الحكومة نارندرا مودي.

ويرى منتقدون أن اختبار المواطنة هو إجراء آخر يدعمه حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي ويستهدف الأقلية المسلمة. وينفي الحزب أي تحيز لكنه يقول إنه يعارض سياسة استرضاء أي طائفة من طوائف المجتمع.

وأعلن المدير العام للسجلات شايلش أن أكثر من 30 مليون شخص تم تدوين أسمائهم في السجل وأن السلطات استبعدت 4007707 منهم فقط.

وتابع شايلش في غواهاتي كبرى مدن الولاية "إنه يوم تاريخي لأسام والهند بشكل عام. حققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسودة كاملة للسجل الوطني للمواطنين".

وأضاف "يجب ألا يشعر أي هندي حقيقي بالقلق لأن لديهم فرصة كبيرة" لتسجيل أسمائهم في القائمة النهائية.

وتابع أن الذين لم ترد أسماؤهم يمكنهم الاعتراض "بموجب إجراء محدد" اعتبارًا من 30 أغسطس/آب على أن تكون اللائحة النهائية جاهزة بحلول ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف شايلش "سنقدم مساعدة إلى أي شخص لم يرد اسمه ويريد المراجعة في هذا الصدد".

ولاية أسام الهندية تسحب الجنسية من أربعة ملايين شخص ومخاوف لدى الاقلية المسلمة (رويترز)

وأعلنت الحكومة الهندية أنه لابد من مراجعة اللائحة لاستبعاد أي مهاجرين غير شرعيين.

وفر مئات الألاف من الأشخاص من بنغلاديش إلى الهند خلال حرب استقلالها عن باكستان وأقام غالبيتهم في أسام التي لديها حدود طويلة مع بنغلاديش.

ونددت مجموعات حقوقية بمشروع الحكومة، وقالت إن سحب الجنسية من السكان شبيه بما قامت به ميانمار عندما جردت أقلية الروهينغيا المسلمة من حقوقهم والحماية التي كانوا يحظون بها في العام 1982.

وقالت منظمة "آفاز" الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة، الإثنين، إنه لا توجد هيئة فعلية لتقديم الشكاوى والمراجعات ولن يكون أمام المستبعدين ما يكفي من الوقت من أجل الاعتراض.

وقال ريكن باتل المدير التنفيذي للمنظمة في بيان "على الأرجح أن المسلمين وحدهم سيضطرون إلى عملية مراجعة معقدة وغير منصفة وبدون الحق باستشارة قانونية ستكون نهايتها عدم وجود أمل ببقائهم في حال خسروا".

وأسام التي تشتهر بزراعة الشاي، الولاية الوحيدة في الهند التي تقيم سجلًا للمواطنين، وشهدت ولاية أسام البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة والمعروفة بإنتاجها للشاي أعمال عنف على مدى عقود بين قبائل مقيمة ووافدين.

وفي إحدى أسوأ المجازر في تاريخ الهند قتل نحو 2000 مهاجر في يوم واحد في نيلي في العام 1983 غالبيتهم من المسلمين وبينهم عدد كبير من الأطفال، حين لاحقتهم حشود مسلحة بأسلحة بيضاء وقتلتهم بنية طرد المهاجرين المسلمين.

في نيودلهي، حاول وزير الداخلية رجنات سينغ الحد من المخاوف من مشروع السجل الوطني.

وعلق ساتين غارغ المسؤول في وزارة الداخلية والذي كان حاضرًا خلال المؤتمر الصحفي في غواهاتي أنه "من غير الوارد إرسال أحد إلى مراكز احتجاز بناء على القائمة".