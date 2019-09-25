الأربعاء 25 سبتمبر 2019 20:25
شاهد: محمد علي يهاجم السيسي ويجدد دعوة المصريين للتظاهر
جدد الفنان ورجل الأعمال محمد علي دعوته للشعب المصري للتظاهر،يوم الجمعة المقبل، للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال علي في فيديو جديد بثه على موقع فيسبوك، الأربعاء، إن النزول بأعداد كبيرة سوف يقلل من قدرة الشرطة والجيش على قمع المظاهرات.
أبرز تصريحات محمد علي
- النزول في الـ 28 محافظة يقلل قدرة الداخلية والجيش على التعامل مع المتظاهرين.
- لابد من النزول بأعداد مهولة ما يمكننا من الاعتصام، ويمكننا في هذه الحالة احتلال مراكز الشرطة.
- السيسي يتاجر بحربه على الإرهاب لاكتساب شرعية من الغرب.
- هناك تباين في طريقة تعامل السيسي مع الشعب وتعامله مع القادة الغربيين كترمب.
حملة اعتقالات
- اعتقلت السلطات المصرية ما يقرب من 1500 شخص، إثر تظاهرات الأسبوع الماضي تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما أفادت منظمتان غير حكوميتين الأربعاء.
- وسعت السلطات المصرية من حملتها الأمنية التي تشنها على خلفية الدعوة للتظاهر، يوم الجمعة المقبل، للمطالبة برحيل السيسي.
- اعتقلت قوات الأمن، فجر الأربعاء،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة ذاتها الدكتور حازم حسني المتحدث السابق باسم الحملة الرئاسية ل سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق والفريق المعتقل حاليا، كما اعتقلت الرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود.
مظاهرات رحيل السيسي
- خرجت تظاهرات، الجمعة والسبت، في شوارع القاهرة وبعض المدن المصرية طالبت السيسي بالرحيل.
- المظاهرات جاءت على خلفية دعوة أطلقها رجل الأعمال المصري محمد علي المقيم في إسبانيا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
- محمد علي كشف ما وصفه بالفساد داخل القوات المسلحة والرئاسة المصرية، قائلا إن السيسي يتوسع في بناء القصور والفيلات في حين يطالب الشعب بالصبر.
- السيسي اعترف في مؤتمر الشباب ببنائه القصور الرئاسية التي كشف عنها محمد علي قائلا إنه يقوم ببناء دولة جديدة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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