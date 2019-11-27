مصر
الأربعاء 27 نوفمبر 2019 22:27

شاهد: محمد علي يطرح وثيقة "مستقبل مصر"

أعلن الفنان والمقاول محمد علي طرح وثيقة تتضمن بنودا حول رؤية المعارضة بأطيافها المختلفة لمستقبل مصر.
التفاصيل
  • وقال علي إنه سيعرض الوثيقة على الشعب المصري لأخذ رأيه حولها وبذلك يصبح شريكا في صناعة القرار وبناء بلده، على حد وصفه.
  • أثار ظهور محمد علي قبل شهور ردود فعل واسعة في مصر إثر اتهامات فساد وجهها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
  • ووجدت دعوة وجهها علي للتظاهر في سبتمبر/أيلول الماضي استجابة قوية وشهدت مصر مظاهرات نادرة ضد السيسي منذ توليه مقاليد السلطة في عام 2014.
  • اعتقلت سلطات الأمن المصرية خلال تلك المظاهرات الآلاف، واتخذت الحكومة المصرية إجراءات متعلقة بالسلع التموينية وتوزيعها قالت إنها لرفع المعاناة عن الشعب.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
مصر
محمد علي
عبد الفتاح السيسي

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