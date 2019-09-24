الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 23:15
شاهد: محمد علي يؤكد هروبه من القتل ويجدد دعوته للتظاهر
قال الفنان ورجل الأعمال المصري محمد إنه استطاع الهرب من القتل، مجددا دعوته للشعب المصري بالنزول إلى الميادين العامة الجمعة المقبلة.
ماذا قال محمد علي؟
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في محاولة لتقديم الدعم له بعد شعوره باهتزاز موقف السيسي على صعيد الجبهة الداخلية.
- ترمب حاول التقليل من المظاهرات التي خرجت الجمعة الماضية تطالب برحيل السيسي.
- السيسي باع مصر مقابل الاحتفاظ بحكمه.
- ترمب يدعم السيسي حفاظا على مصالحه معه.
ملصقات تدعو للتنحي
- ظهرت في الشوارع المصرية، الثلاثاء، ملصقات تدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنحي.
- شددت السلطات حملات التفتيش والاعتقالات، في حين اعتبر السيسي خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن سعي "الإسلام السياسي" للوصول إلى الحكم هو سبب الفوضى بالمنطقة.
- انتشرت صور تحمل شعار "ارحل يا سيسي" في منطقتي المطرية بالقاهرة وإمبابة بالجيزة، وذلك بالتزامن مع دعوات للنزول الجمعة المقبل للتظاهر ضد الرئيس.
- في سياق متصل، انتشرت عدة كمائن أمنية في وسط القاهرة معززة بسيارات مدرعة، وقام أفراد الأمن في ميدان رمسيس بتفتيش الهواتف المحمولة لمعظم المارة وعلى رأسهم الشباب، وخاصة تطبيقي فيسبوك وتويتر.
- منذ فجر اليوم، أكد العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أن موقعي تويتر وفيسبوك تعرضا لحجب جزئي.
حملات أمنية
- قالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان إن أعداد المعتقلين الذين أحصتهم منذ بدء المظاهرات الجمعة الماضي بلغوا 370 معتقلا، بينما قالت حركة شباب 6 أبريل إنها أحصت أسماء 300 معتقل، في حين رفع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحصيلة إلى 516 شخصا.
- أجرت نيابة أمن الدولة العليا حتى الآن التحقيق مع نصفهم، وتم ترحيلهم إلى سجن مزرعة طرة (جنوب القاهرة)، ولا يعرف القرار الصادر بحقهم، وفق ما أوضح مصدر حقوقي لمراسل الجزيرة نت محمد سيف الدين.
- يواجه المتهمون -الذين تم وضعهم جميعا في القضية رقم 1338 لسنة 2019 التي حركتها نيابة أمن الدولة العليا- اتهامات منها: "الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتظاهر دون إخطار، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي"، وفق ما أوضح المصدر ذاته.
المصدر
الجزيرة مباشر
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