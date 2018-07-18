شاهد: محمد صلاح و"الموناليزا".. مشاهير على قشور البطيخ في مصر

بسكين حاد وأنامل حساسة، يخط الشيف المصري حمادة هاشم لوحات لمشاهير على قشور البطيخ، مستلهمًا تجارب كبار الرسامين حول العالم.

وينحدر حمادة (26 عامًا) من قرية "الكوم الأحمر" في مركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية (شمالي مصر)، ووجد نفسه بين قشور البطيخ ليصنع لوحات جذّابة.

وعن مراحل الرسم على قشور ثمرة البطيخ، ودوافع الشاب العشريني في اختيار المشاهير لنحت وتزيين لوحاته على الجدران الخضراء، قال حمادة إن هوايته بدأت حينما شاهد مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" عن الرسم على الفاكهة، فاستهواه الأمر ودفعه للتعلم دون أن يكون له خبرة في الطهي عامة.

وتبدأ أولى مراحل الرسم، بحسب حمادة، عبر اختيار الثمرة المناسبة، يحدده تناسق قوامها واكتمال نضوجها.

وبعد أن يقع اختيار الشيف الموهوب، على لوحته الطازجة، يعد الرسم المطلوب على ورقة، ثم ينسخها على الثمرة، بذات الأبعاد والأحجام، وبتركيز ودقة يمرر ريشته المعدنية الحادة على الخطوط الدقيقة برسمته.

ويمارس حمادة هوايته باستخدام أدوات يتجاوز عددها الأربعين من الأشكال والأحجام المختلفة، أغلبها يشبه السكين وبعضها على هيئة دوائر ونجوم حسبما تقتضيه الحاجة، لكنها تتفق في المجمل بحدة الحواف.

وينزع القشرة الخضراء تلو الأخرى، ليتضح من بعيد ملامح جنين "صورة" لم يكتمل نموها، بألوان البطيخ الثلاثة الأخضر والأبيض والأحمر.



وبعد مرور نحو 15 دقيقة، بدأت الملامح تكتمل؛ إنها لوحة "الموناليزا" التي رسمها الفنان الشهير "ليوناردو دافشني"، في القرن 16.

بعد مرور ما يزيد عن نصف الساعة من النحت والرسم الدقيق، اكتملت "الموناليزا" بابتسامتها المعهودة، لكنها هذه المرة من صنع شاب مصري في الألفية الجديدة وليس لعبقري "عصر النهضة" الأوربية (القرن 14 الميلادي: 17 الميلادي).

ولا يبدع الشيف في رسم "الموناليزا" فقط، بل تخط أدواته الحادة من أراد من المشاهير، ومن أبرز الأشكال والصور التي أحب نحتها الشيف المصري، صورة اللاعب الدولي محمد صلاح، وهي الأقرب إلى قلبه، وفق وصفه.

وفي السابق، رسم "الشيف حمادة" صورتين لصلاح على البطيخ، إحداها شارك بها في مسابقة طهي دولية.

وعن هذه اللوحة، قال إنه "أُظهر صلاح مبتسمًا حين كان في أحسن حالاته النفسية يقدم مستوى رائعًا مع فريقه (ليفربول الإنجليزي) وقائدًا للفراعنة في الصعود إلى مونديال كأس العالم بعد غياب استمر 28 عامًا".



ورسم "حمادة"، صورة لصلاح في حالة يكسوها الحزن، فسَّرها الشيف المصري لـ"خروج منتخب بلاده الدور الأول من مونديال كأس العالم بروسيا"، وتعبيرًا عن حزن المصريين عامة بخروج الفراعنة من المونديال.

وبجانب البطيخ، يتميز في نحت وجوه المشاهير على فواكه الشمام واليقطين والثلج والزبدة، وجميعها لها طقوسها الخاصة من درجة حرارة مناسبة للعمل لأدوات معينة.

وسبق له أن نافس في مسابقات دولية للنحت على اليقطين، لافتًا إلى أنه صنع منها أشكالًا بديعة بعيدة عن تلك المعروفة في رعب "عيد الهالوين"، وحصد ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، خلال عامي 2017 و2018.

ويأمل حمادة أن يكون هذا الفن أكثر انتشارًا داخل فنادق مصر، وتعليم الكثيرين من العاملين في مجال الطهي خطواته وأدواته ممارسته.