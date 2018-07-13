مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 13 يوليو 2018 13:14

شاهد: محكمة ألمانية تقضي بتوريث حسابات فيسبوك

قضت محكمة في ألمانيا بأن من حق الورثة فتح صفحات فيسبوك الخاصة بأقاربهم الراحلين قائلة إن من الممكن وراثة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي على غرار الخطابات.

وحكمت المحكمة الاتحادية في "كارلسروه" أن بإمكان أم فتاة صدمها قطار في برلين عام 2012 حين كان عمرها 15 عاما فتح حسابها على موقع (فيسبوك) الذي أغلقته الشركة لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وأراد والدا الفتاة الراحلة الاطلاع على حسابها لتحديد ما إذا كانت وفاتها انتحارا أم حادثة.

وكان فيسبوك حول صفحة الفتاة إلى ما يسمى "صفحة لتخليد الذكرى" حيث لا يُتاح الوصول إلى بيانات المُستخدم على الرغم من استمرار وجود المحتوى على خوادم الشركة.

المصدر
رويترز
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