الاثنين 17 يوليو 2017 12:37
شاهد| محتجون يهتفون ضد وزير إماراتي: عميل الصهاينة
نظم نشطاء وقفة احتجاجية ضد وزيرالدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، ورددوا هتافات تندد بممارسات الإمارات في اليمن ومشاركتها في حصار قطر.
وكان النشطاء قد تجمعوا صباح الإثنين أمام المعهد الملكي للدراسات الدولية تشاتام هاوس بالعاصمة البريطانية لندن قبيل دخول وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش لإلقاء كلمة هناك.
وردد المحتجون هتافات منددة بالسياسات الإماراتية إزاء حصار قطر، ودعمها للنظام المصري، وبسياساتها في اليمن وفلسطين المحتلة.
المصدر
الجزيرة مباشر
الجزيرة
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