النمسا
الأحد 1 أكتوبر 2017 22:30

شاهد: محتجون يضعون أقنعة مهرجين للسخرية من منع النقاب في النمسا

مع بدء سريان قانون يحظر تغطية الوجه بشكل كامل في الأماكن العامة بالنمسا احتشد المئات في وسط مدينة فيينا للاحتجاج على القانون ووضع بعضهم أقنعة مهرجين.

ويحظر القانون ارتداء البرقع والنقاب والأقنعة التي تضعها نساء على وجوههن في الأماكن العامة، كما يطال الحظر أغطية الوجه الأخرى مثل أقنعة المهرجين والأقنعة عموما وأقنعة التزلج على الجليد.

ويقضي الحظر الجديد بفرض غرامة على من يغطون وجوههم قدرها 150 يورو وكذلك عدم السماح لمن يغطون وجوههم بدخول البلاد من على الحدود.

ويُطبق حظر مماثل في كل من فرنسا وبلجيكا وبشكل محدود أكثر في هولندا.

وقالت الحكومة إن القانون الجديد يساعد في الحفاظ على القيم النمساوية ويعزز الاندماج، وذلك على الرغم من أنه نادرا ما يشاهد نساء يرتدين النقاب في الأماكن العامة.

واقترح القانون وزير الخارجية والاندماج سباستيان كورتس زعيم حزب الشعب النمساوي المسيحي المحافظ، وهو جزء من "حزمة  سياسات الاندماج" التي دشنها كورتس في إطار جهوده للفوز بالانتخابات البرلمانية المقرر في 15 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

ويتصدر "حزب الشعب" استطلاعات الرأي منذ أشهر. وتركز حملته الانتخابية على الحد من الهجرة و" تزايد الأسلمة".

المصدر
رويترز
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