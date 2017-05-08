حوادث
الاثنين 8 مايو 2017 22:23

شاهد: محاولة انتحار شاب بطريقة بهلوانية

نجا شاب بأعجوبة من الموت بعد أن قفز من أحد المباني ورأسه لأسفل في محاولة منه للانتحار وإنهاء حياته في بوليفيا.

وتبلغ المسافة التي قفز خلالها الشاب 12 قدما، أو حوالي 4 أمتار.

ويبلغ الشاب من العمر 19 عاما، وهو برازيلي الجنسية، ونقل إلى المستشفى على الفور، ويتعافى حاليا من الإصابات التي لحقت به.

وكان رجال الشرطة والإطفاء يحاولون التحدث إلى الشاب بعد استدعائهم إلى مكان الحادث، وبعد حوالي 30 دقيقة من المفاوضات، قفز الشاب فجأة عبر الحافة، ليرتطم رأسه بالأرض أمام المبنى.

ولم تكشف الشرطة عن هوية الشاب الذي قيل إنه في حالة مستقرة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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بوليفيا
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شرطة
إطفاء

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