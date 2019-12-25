احتجاجات العراق
الأربعاء 25 ديسمبر 2019 15:32

شاهد: محاولة اغتيال فنان عراقي بارز ساند الاحتجاجات

نجا الفنان العراقي أوس فاضل الشهير بشخصية "كامل مفيد" في برنامج ولاية بطيخ، أحد البرامج السياسية الساخرة، من محاولة اغتيال تعرض لها مساء أمس الثلاثاء في العاصمة بغداد.

ونشر أوس فاضل على حسابه في تويتر توضيحًا عن أسباب تعرضه لهجوم مسلح بعدة طلقات نارية، مبينًا أن سبب استهدافه هو دعمه ومشاركته في الاحتجاجات الشعبية.

ونشر شقيق أوس الفنان علي فاضل مخرج ومقدم برنامج ولاية بطيخ، مقاطع فيديو تظهر آثار الهجوم على أوس إضافة إلى فيديو لكاميرا المراقبة يوضح لحظة الهجوم عليه.

ويتعرض صحفيون وناشطون داعمون للمظاهرات إلى هجمات مسلحة اغتيل على إثرها عدد منهم بينما نجا آخرون، إضافة إلى تعرض العشرات لتهديدات دفعتهم إلى مغادرة مناطقهم.

والأحد الماضي، قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، إن 29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ بدء الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة، من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحتى اليوم.

المصدر
الجزيرة مباشر
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