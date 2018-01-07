الصراع في سوريا
الأحد 7 يناير 2018 11:52

شاهد: محاولات إنقاذ الجرحى بعد غارات للنظام على ريف دمشق

نشر نشطاء على شبكة الإنترنت لقطات تظهر ما قيل إنه طائرة عسكرية تحلق فوق بلدة عربين شمال شرقي دمشق، قبيل قصفها.

وانتشرت لقطات أخرى على منصات التواصل الاجتماعي من قبل مجموعة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم الخوذ البيضاء، لأعضائها وهم يساعدون الجرحى في عربين وحرستا بغوطة دمشق الشرقية، بعد سلسلة من الغارات الجوية (السبت).

وقال مراسل الجزيرة إن 17 قتيلا وعشرات الجرحى سقطوا في الغوطة الشرقية بريف دمشق جراء الغارات الجوية والقصف الصاروخي لقوات النظام السوري، موضحا أن القصف تركز على مدن وبلدات حرستا ومسرابا وعربين.

كما سقط أربعة قتلى جراء القصف بريف إدلب، وأفاد مراسل الجزيرة بأن طفلًا لقي حتفه في مدينة كفرنبل بريف إدلب جراء الغارات، في حين ذكرت وكالة مسار أن ثلاثة قتلى سقطوا في بلدة كفريا شرقي إدلب بسبب غارات روسية.

وقالت الأمم المتحدة إن حوالي 400 ألف مدني محاصرون في الغوطة الشرقية يواجهون "كارثة إنسانية" بعد منع المساعدات، كما أن هناك مئات الأشخاص الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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جرحى سوريون
ريف دمشق
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غوطة دمشق الشرقية
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النظام السوري وحلفاؤه

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