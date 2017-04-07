الجمعة 7 أبريل 2017 16:18
شاهد: محافظة القاهرة تحتفل باليتامى بأغنية "بابا فين"!
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاحتفال محافظة القاهرة بيوم اليتيم، وتشغيل منظمي الحفل لأغنية "بابا فين" للأطفال، ما أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل.
ونظمت محافظة القاهرة اليوم (الجمعة) احتفالاً بيوم اليتيم بحديقة الأزهر، بحضور المحافظ "عاطف عبد الحميد" .
وحسب صحيفة اليوم السابع المصرية فإن الحفل شهد توزيع الهدايا على 250 طفلا من دور الأيتام، وتم تشغيل أغنية "بابا فين" احتفالا بالأطفال اليتامى و(ترفيها) عنهم.
المصدر
الجزيرة مباشر
صحف مصرية
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